Mercato Juve – Attenzione: rischio Dybala-bis! Con 80 milioni…

In una stagione di transizione, fatta di alti e bassi, alcuni giocatori sono riusciti comunque a spiccare il volo e mostrare tutto il loro potenziale. Chiedere a Dusan Vlahovic , arrivato a Torino lo scorso gennaio e subito decisivo per la squadra di Massimiliano Allegri .

Tra questi giocatori non possiamo che includere anche Matthijs de Ligt. Arrivato alla Juve nell'estate del 2019 per la bellezza di 85 milioni di euro, il centrale olandese dopo aver passato alcune stagioni di ambientamento quest'anno ha finalmente preso il controllo della difesa bianconera. I suoi numeri parlano per lui: 27 partite in Serie A, 3 gol e tantissime prestazioni di livello.