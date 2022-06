Corvino: “La Juve con Di Maria e Pogba si è rinforzata tanto. Vlahovic…”

Dopo aver guidato a lungo il mercato della Fiorentina, ora Pantaleo Corvino è il responsabile dell'area tecnica del Lecce, figura fondamentale nella promozione in Serie A. Intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato proprio del campionato italiano: «E' un periodo scintillante. Inter e Juve si sono già mosse in maniera decisa, altre come Milan, Napoli, Roma e Lazio un po’ meno ma vedrete che presto si “sveglieranno”. E poi c’è una via di mezzo come l’Atalanta, finora attiva ma non troppo».