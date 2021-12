Buffon: “La Juve con Ronaldo ha perso la sua identità di squadra”

L'ex portiere bianconero ha parlato

Gigi Buffon, ex portiere della Juve, ha parlato ai microfoni di TUDN del suo passato in bianconero. Di seguito riportiamo le sue parole: "La Juve ha avuto la possibilità di vincere la Champions League l'anno in cui è arrivato Ronaldo, quello in cui io ero a Parigi, ma non so cosa sia accaduto. Siamo arrivati ​​in finale nel 2017 perché avevamo una squadra ricca di esperienza, ma soprattutto un'unità e una competizione all'interno del gruppo che era molto forte, per questo ci siamo andati vicini. Quando sono tornato, negli ultimi due anni, abbiamo lavorato bene con Cristiano, però credo che sia sia perso il DNA come squadra. Dopo il ritiro caratterialmente rimarrò sempre così. A me piace la vita, sono uno positivo. Se mi chiedi cosa farò in futuro, ti dico: non lo so. Conoscendomi, mi piacerà migliorarmi.