Juve: chiesto il posticipo del pagamento di alcune mensilità ai giocatori

Anche i bianconeri con problemi finanziari

Una cosa simile successe a marzo dello scorso anno , quando la società aveva raggiunto un accordo con la squadra e l’allora allenatore Maurizio Sarri per la rinuncia al pagamento di quattro mensilità nella stagione in corso, recuperando 2,5 mensilità nel corso delle stagioni successiva. Quest'anno però di tratterebbe solo di un pagamento posticipato, che consentirebbe ai bianconeri di mettere i pagamenti a bilancio per il prossimo esercizio fiscale, non gravando su quello di questa stagione.

Dei bianconeri ha parlato anche il terzino, ex Juve, in forza oggi al Lione Mattia De Sciglio: "Sono molto contento di come sta andando il prestito al Lione, ma per esserlo ancora di più dobbiamo scavalcare il Monaco al terzo posto per fare i preliminari di Champions. Quando a ottobre mi hanno proposto di venire qui avevo qualche dubbio, ma in poco tempo mi sono ricreduto e oggi mi sento di dare un 8 pieno a quest'esperienza. A Lione ho trovato un grande club e non è un caso che l'anno scorso hanno fatto fuori dalla Champions prima noi e poi il City. Un ritorno alla Juve? A me piacerebbe rimanere qui, mi trovo molto bene sia in campo che fuori; in alternativa, vorrei continuare all'estero, magari in Premier League: quello inglese è un campionato affascinante, ho sempre avuto un debole per il Chelsea".