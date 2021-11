Juve, Chiellini: “Il razzismo è un problema serio. Ecco cosa possiamo fare”

Il capitano della Juve in un report alla Fifpro ha parlato della lotta al razzismo. Cosa si può fare a riguardo?

La Juventus è da sempre in prima linea nella lotta ai problemi della società contemporanea. In questi giorni Giorgio Chiellini ha pubblicato un report alla Fifpro in cui ha trattato il delicato argomento del razzismo. Ecco un estratto pubblicato sulle pagine del quotidiano inglese The Guardian: “Oggi il calcio italiano deve affrontare un’altra sfida, il terribile razzismo vissuto dai giocatori di colore, e in generale dai giocatori di diverse etnie. In questa stagione abbiamo già visto tanti incidenti. Mi vergogno come italiano che i miei compagni di squadra debbano vivere tutto questo. Non ho idea di come facciano. Certo, come calciatore ho avuto la mia giusta dose di commenti dagli spalti. A volte era difficile rimanere concentrati, gestire le mie emozioni. Ma non ho mai subito abusi per qualcosa che fa parte di me, come il colore della mia pelle, il sesso o la sessualità. Non riesco mai a capire come ci si sente, ma so che è inaccettabile. E deve finire.