Juve contro il cambiamento climatico: anche le giovanili in prima linea

Oggi le giovanili della Juventus hanno speso la mattinata in compagnia di Treedom. Obiettivo? Lotta al cambiamento climatico

La Juventus non è solo uno stadio, non è solo una squadra di calcio. La Juventus è da sempre una società che punta a migliorare il mondo che la circonda, in prima linea contro i problemi della società contemporanea. Nel corso dell'ultimo turno di Serie A il club bianconero si è schierato al fianco delle donne vittime di violenza, ma il suo impegno nei confronti della società non si ferma qui. Oggi le giovanili bianconere hanno infatti fermato gli allenamenti e si sono sedute sui banchi di scuola. La lezione del giorno? La lotta al cambiamento climatico. Per migliorare il mondo in cui viviamo basta poco, ma bisogna cominciare sin da ragazzi. Per questo la Juventus ha deciso di mandare in prima linea i suoi giovani. Ecco il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Juventus: