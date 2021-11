Chiellini 13′ al Pallone d’Oro: “E’ il coronamento di tutte le stagioni con la Juve e dell’Europeo vinto”

Il Capitano della Juve ha postato un messaggio sui social

In casa Juve c'è un clima irreale dopo le due sconfitte consecutive contro Chelsea e Atalanta, ma soprattutto in virtù degli avvenimenti riguardanti il caso plusvalenze che, sta destabilizzando l'intero ambiente bianconero. Dopo le indagini avviate dalla Procura di Torino a seguito dell'incursione della Guardia di Finanza all'interno degli uffici della Continassa, nella giornata di oggi si è aggiunta anche la richiesta della Codacons, la quale afferma che in caso fosse tutto confermato richiederà la revoca degli ultimi 2 Scudetti con annessa retrocessione in Serie B. Ipotesi piu che mai deleteria, se consideriamo anche tutti i precedenti avvenuti con altre società e che non hanno portato a nulla di tutto ciò, ma penalizzando le stesse con ammende e sottrazione di punti in classifica.