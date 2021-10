Juve, il problema rimane a centrocampo: a gennaio servono rinforzi

La Juve è tornata ad essere un bunker in fase difensiva. Ora il problema è il centrocampo, incapace di supportare la manovra offensiva

redazionejuvenews

Un inizio di stagione degno di un film horror, poi la svolta e le sei vittorie consecutive: la Juventus è uscita dal suo periodo più buio? Si e no. La squadra di Massimiliano Allegri è tornata ad essere un solido bunker difensivo, ma in attacco soffre terribilmente. Le assenze di Dybala, tornato oggi in gruppo, e Morata possono essere solo in parte un attenuante. Il problema vero è a centrocampo, incapace di servire palloni giocabili alle punte. Nel corso del match di Champions League contro lo Zenit una delle più belle palle filtranti è partita dai piedi dello stesso Morata, costretto ad abbassarsi pur di ricevere palla. In mezzo al campo qualcosa non va.

Intervistato da La Stampa, Marco Tardelli ha analizzato la Juventus di Massimiliano Allegri in vista del derby d'Italia contro l'Inter: "E' tornata alla ribalta la Juventus di Max Allegri, che è tornata a vincere di corto muso. Sta risalendo in campionato e fa il pieno in Champions. Squadra concreta, forse non bella, ma con il cuore forte e i denti stretti. Ottiene quello che le serve per disputare domenica sera il derby d'Italia contro l'Inter con la certezza che può giocarselo con fiducia. Fa pochi gol, ma la sua forza difensiva è impressionante. È quella zona la vera anima della squadra, in mancanza di un centrocampo che appare ancora incompleto, privo di qualità e forza per poter collegare i reparti. Sarà il mercato riparatore che dovrà introdurre i pezzi mancanti".

Locatelli è ormai il pilastro della mediana bianconera, ma il resto? Bentancur, McKennie e Ramsey non sono riusciti a convincere, mentre Arthur è ancora tutto da scoprire. Il centrocampista brasiliano potrebbe diventare un aggiunta interessante alla squadra di Massimiliano Allegri, giocatore dotato di grande tecnica e in grado di risolvere alcuni problemi in mezzo al campo. Basterà o saranno necessari nuovi acquisti?