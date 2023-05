Juve, Ceccarini svela: “Anche il Milan pensa a Frattesi”

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, ha detto la sua su tuttomercatoweb. Ecco le sue parole su Frattesi, obiettivo condiviso dal Milan e dalla Juve: "Un finale di stagione in crescendo con un'estate che sarà molto intensa anche sul piano delle trattative sia in entrata che in uscita. Insomma l'Inter è destinata ad essere grande protagonista. Dopo i successi in Supercoppa e in Coppa Italia, con la vittoria sull'Atalanta è arrivata anche la certezza di giocare in Champions League il prossimo anno. Ora tutta l'attenzione è per Istanbul ma il mercato non è certo secondario. La stagione di Onana è stata di alto livello e questo ha riacceso un forte interesse su di lui. Il Chelsea è la società che più di ogni altra si sta muovendo. La valutazione è di 40-45 milioni di euro. Kepa non può essere un'eventuale contropartita perché ha un ingaggio elevatissimo (intorno ai 9 milioni di euro).