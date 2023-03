Cassano: “Vlahovic? Alla Juve si rompe i co****ni. Poco feeling con Allegri”

Vlahovic sta vivendo un momento particolarmente delicato in casa Juve , tra infortuni e un'assenza nel tabellino dei marcatori che comincia a fare notizia. Ma qual è la radice del problema? Da una parte il bomber serbo quest'anno è stato pesantemente fermato dai problemi fisici, ma dall'altra il gioco della Juve di Allegri non deve averlo aiutato.

Intervenuto nel corso della BoboTv, Antonio Cassano ha detto: "Vlahovic sta facendo grande fatica. Lui secondo me a livello di feeling con quello che fa l’allenatore non c’entra niente . Vieri ha detto che dopo Haaland c’era lui, ma da quando è alla Juve non ha fatto 15 gol dopo che in 4 mesi ne aveva fatti 17 alla Fiorentina. Capisco che sbraccia: si rompe i coglioni, non gli danno palloni buoni ".

Dove finiscano le colpe di Allegri e inizino quelle di Vlahovic è difficile da capire. Di sicuro, però, qualcosa non va. Il classe 2000 alla Fiorentina aveva mostrato colpi di classe e fiuto per il gol da top player internazionale. Ora di quel giocatore è rimasto ben poco, sempre solo in mezzo all'area avversaria e senza palloni giocabili. Max sottolinea spesso come Dusan debba migliorare nella tecnica e nella pulizia delle giocate, ma di certo qualche pallone buono in più non farebbe male.