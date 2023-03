Juve, che fine ha fatto Vlahovic? Il bomber bianconero ancora a secco

Momento di crisi in casa Juve per Dusan Vlahovic: il bomber bianconero contro la Roma è restato di nuovo a secco

La doppietta contro la Salernitana, il gol nel match di andata contro il Nantes e poi il vuoto: che fine ha fatto il vero Vlahovic? Per il bomber serbo questa è stagione particolarmente difficile , segnata prima dai lunghi problemi di pubalgia e poi da un'inspiegabile assenza di gol. 10 reti in 24 partite giocate per lui quest'anno , contro le 20 nelle 31 partite giocate nello stesso periodo la passata stagione.

Il gioco della Juve non lo aiuta di certo, ma anche lui ci mette del suo: pochi guizzi offensivi e tanti errori tecnici. Contro la Roma Smalling lo ha completamente annullato. Non è stato il peggiore in campo solo perchè Kean in 40 secondi ha fatto peggio. Per La Gazzetta dello Sport la sua partita è stata da 4,5 in pagella: "Un tiro nel primo tempo, poi il buio. Smalling gli toglie l’aria, lui gestisce male quasi tutti i (pochi) palloni che gli capitano".