Juve, caso plusvalenze: da Cagliari a Genova, le indagini si allargano

Da Cagliari a Genova, passando per Bologna, Udine e Roma: il caso plusvalenze non coinvolge più solo la Juve ma si allarga a macchia d'olio

Il caso plusvalenze rischia di essere la punta dell'iceberg non solo per la Juve, ma anche per tante altre società. La Procura di Torino con l'inchiesta Prisma ha aperto un vado di Pandora e ora tante altre procure stanno cominciando ad indagare su altrettante società. Una mozione mossa sin dall'inizio alla condanna dei bianconeri è che è impossibile fare plusvalenze da soli... e infatti ora le squadre coinvolte nel giro di trasferimenti sospetti si allargano a macchia d'olio.