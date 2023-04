Avv. Afeltra: “Potrebbe essere annullata la sentenza del -15”

Roberto Afeltra , avvocato, ha detto la sua a TV Play sulla situazione della Juventus . Ecco le sue parole: "La Juve non è stata condannata per le plusvalenze e la Corte d’Appello federale esclude che sia oggetto di sanzione. Si devono evitare le compensazione, vale a dire gli scambi tra i calciatori. Questo si vedrà dopo. La sentenza della Corte d’Appello federale non può essere confermata.

Il GIP di Torino, rigettando la misura cautelare, ha detto che non ci sono indizi di colpevolezza. Sulle plusvalenze sono state archiviate diverse indagini. Nessuno si aspettava che il TAR potesse entrare a piedi uniti sulla giustizia sportiva. A mio avviso, il 19 aprile con la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport o fa ripartire il processo da poco oppure annulla senza rinvio la sentenza di -15 per la Juventus.

Indagini su Roma, Lazio, Salernitana? Non c’è tempo fino a giugno per fare tutti i processi, quindi ogni cosa contro la Lazio non può incidere sul campionato di quest’anno. E’ stata esclusa la rilevanza delle plusvalenze perché manca la norma violata, l’indagine sportiva che dovesse derivare da quella penale non può che portare all’archiviazione. Anche con le indagini della Procura di Napoli sono stati tutti assolti e, di conseguenza, ritengo che Lazio, Salernitana e Roma non corrono alcun rischio".