Plusvalenze, non solo Juve: perquisizioni per Lazio, Roma e Salernitana

Dopo il processo plusvalenze che ha coinvolto la Juve, ora altre tre società sono finite nel mirino della Guardi di Finanza

redazionejuvenews

Il processo sulle plusvalenze è stata una bruttissima mazzata per la Juve, che ha portato alle dimissioni del vecchio Cda e alla penalizzazione di 15 punti in classifica. Ma la società bianconera potrebbe essere stata soltanto la prima di una lunga serie. Ieri, infatti, la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nelle sedi di Roma, Lazio e Salernitana in relazione a due indagini distinte.

Per quanto riguarda i giallorossi, sotto la lente di ingrandimento sono finite ben 11 operazioni, da Marchizza e Frattesi al Sassuolo fino agli acquisti di Cristante e Kumbulla. Coinvolta anche la Juve per la cessione di Luca Pellegrini e l'acquisto di Spinazzola. Sono 9 gli indagati per la società giallorossa, tra cui Dan e Ryan Friedkin e l'ex James Pallotta, oltre a Gandini, Fienga e Baldissoni.

Per Lazio e Salernitana, invece, l'accusa è di aver concluso alcune operazioni poco trasparenti tra le due società. Le indagini contemplano i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni sociali. Fra gli indagati ci sono Lotito e i dirigenti Fabiani e Tare. La Salernitana ha però voluto sottolineare con un comunicato ufficiale la sua completa estraneità ai fatti: i reati in questione sono infatti avvenuti sotto la precedente gestione.