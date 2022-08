Juve camaleontica, Allegri perde il pelo ma non il vizio: i cambi sono la svolta

Cambiare, sapersi adattare ad ogni situazione come un camaleonte. La Juve che sta costruendo Massimiliano Allegri è questo e molto altro. Una squadra forte, ricca di talento e in grado di sorprendere l'avversario cambiando forma a seconda delle evenienze. 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2 e chissà quanti altri moduli: quest'anno la Juve si prepara ad essere una, nessuna e centomila. In quest'ottica un giocatore polivalente come Kostic è stato un acquisto fondamentale, così come potrebbe esserlo Depay, attaccante, seconda punta e all'occorrenza esterno. Ma se da una parte i giocatori sono la base, dall'altra starà a Allegri capire come schierarli in campo.