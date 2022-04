Cagliari, buone e cattive notizie per Mazzarri in vista della Juve

In vista del match contro la Juve Mazzarri potrà contare su due ritorni importanti: basteranno a riprendersi dopo l'ultima brutta sconfitta?

redazionejuvenews

Archiviato il Derby d'Italia contro l'Inter, per la Juventus è subito il momento di pensare alla prossima partita di Serie A. Prossimo avversario: il Cagliari. La squadra di Walter Mazzarri non sta attraversando un momento semplice, nel pieno della lotta salvezza e reduce da una pesantissima sconfitta. I rossoblu, infatti, hanno perso 5 a 1 contro l'Udinese, un risultato che non può far felice il tecnico italiano. In vista del match contro i bianconeri servirà una svolta e per questo Mazzarri ha deciso di mandare tutta la squadra in ritiro.

Ma per l'allenatore rossoblu non ci sono solo brutte notizie. Ieri, infatti, il club sardo ha annunciato alcune importanti novità. Ecco il report dell'allenamento: "La squadra si è allenata oggi ad Asseminello per iniziare a preparare il prossimo impegno di campionato, il match di sabato sera in casa contro la Juventus. Due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impiegati in gara hanno svolto una seduta di scarico; per gli altri attivazione tecnica, possessi palla ed una partita giocata su campo ridotto. Lavori personalizzati per Luca Ceppitelli e Luca Gagliano. Razvan Marin e Leonardo Pavoletti, negativi al Covid-19, saranno nuovamente a disposizione dello staff tecnico da domani, martedì 5 aprile, quando il gruppo si ritroverà al Centro sportivo per una nuova seduta di allenamento in programma al pomeriggio".

Marin e Pavoletti sono quindi tornati a disposizione di Mazzarri, elementi fondamentali all'interno della rosa rossoblu. Il centrocampista rumeno è il metronomo della squadra, giocatore imprescindibile all'interno degli schemi del Cagliari. Pavoletti è invece il partner ideale di Joao Pedro, giocatore in grado di fare sponde e creare spazi per l'attaccante italo-brasiliano. Questi due ritorni saranno sufficienti per riprendersi dopo la brutta la sconfitta? I pronostici sono tutti dalla parte della Juve, ma gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Chiedere al Milan, che ieri non è riuscito ad andare oltre ad un pareggio con il Bologna.