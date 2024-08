Juve, Bonini: “Tanti cambi richiedono tempo di adattamento”

Massimo Bonini ha parlato delle strategie della Juve per la prossima stagione: per l'ex calciatore, i bianconeri avrebbero bisogno di tempo

Intervistato per Tmw Radio, Massimo Bonini ha parlato dei progetti della Juventus per la prossima stagione. Ecco le sue parole: “Credo vada data carta bianca a Motta per poter giocare come voglia lui con gli interpreti giusti per il suo gioco. Quando cambi tanto, però, ci vuole poi tempo per adattarsi”.

Bonini sulle strategie di calciomercato

L’ex calciatore ha proseguito: “Koopmeiners? Oggi un contratto non conta più nulla. Vedo tanti andare a chiedere l’aumento dopo una buona stagione. Girano delle cifre incredibili, tante volte strane. Sicuramente l’olandese è uno che sa fare tutto. Si tratta di un giocatore bravo in fase offensiva e difensiva. I centrocampisti devono essere aiutati da difensori e attaccanti. Alla Juve si parla sempre di centrocampo. Si è cambiato ma in realtà è cambiato poco in termini di prestazioni. Chiesa? Penso sia un top player, ma sono state fatte delle scelte e il giocatore non rientra nei piani dell’allenatore”.