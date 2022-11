La Juve festeggia Pecco Bagnaia. Chiesa: “Grande vittoria, meritata”

Chiesa e Bagnaia, a modo loro un po' simili.Velocisti, uno sull'erba verde del rettangolo di gioco, l'altro su due ruote. Ieri pomeriggio Bagnaia è diventato campione del mondo, mentre la sera Chiesa è tornato in campo in Serie A dopo il brutto e lunghissimo infortunio. Dagli studi di Sky Sport Bagnaia ha poi detto: "Purtroppo non ho avuto modo di vedere la partita però ho saputo del risultato, menomale! Forza Juventus sempre!". Una serata da ricordare per la Vecchia Signora.