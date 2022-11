Juve, Vlahovic è l’MVP bianconero del mese di ottobre

4 gol e 1 assist nel mese di ottobre per Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo è stato votato come miglior giocatore bianconero del mese

redazionejuvenews

2 gol in Champions League, contro Maccabi Haifa e Benfica, 2 in Serie A contro Bologna e Torino: ottobre per Dusan Vlahovic è stato un mese ricco di reti. Per questo l'attaccante serbo è stato votato come miglior giocatore bianconero del mese. Ecco il comunicato:

"Sarà un Derby d'Italia che inizierà in modo speciale, prima ancora del fischio d'inizio. Uno Juve-Inter prima del quale l'Allianz Stadium, che sarà caldissimo per la grande sfida, tributerà una grande ovazione a Dusan Vlahovic. Il campione bianconero anche per ottobre è MVP of the Month powered by FIFA23: lo hanno deciso i tifosi bianconeri, votandolo dopo ogni partita su Juventus.com. Vlahovic riceverà il premio alla fine del riscaldamento, come sempre: e l'applauso cominciamo a tributarglielo fin d'ora. Bravo, Dusan!". (juventus.com)

Ma le buone notizie per Vlahovic non finiscono qui. Al termine della partita contro il PSG, infatti, Massimiliano Allegri ha rivelato: "Per l'Inter, se non succede nulla, avrò Bremer, Di Maria e Vlahovic. Invece Paredes per Verona e Lazio". In vista del Derby d'Italia, quindi, Dusan non verrà soltanto premiato, ma potrebbe anche scendere in campo contro i nerazzurri. Il serbo è ai box da diverse partite per un infortunio e sarebbe un ritorno molto gradito per Massimiliano Allegri.