Juve, per l’attacco la prima scelta resta Depay ma è pronto il piano B

La Juve è alla ricerca di un attaccante: Depay è il nome in cima alla lista ma secondo Gianluca di Marzio è pronto il piano B, Arek Milik

redazionejuvenews

Lo scorso anno i bianconeri hanno fatto fatica a segnare e per questo la Juve è da settimane alla ricerca di un nuovo attaccante. Gli arrivi di Di Maria e Kostic sono stati senza dubbio utili, ma Massimiliano Allegri ha fatto una richiesta specifica: serve una punta. L'unica alternativa a Vlahovic in questo momento è Moise Kean, ma l'attaccante italiano ha convinto solo in parte e per questo la Juve è alla ricerca di un altro profilo. Le idee sono chiare: serve un attaccante in grado di giocare al posto di Vlahovic e all'occorrenza anche al suo fianco. Max vuole avere a disposizione una rosa ibrida, che non sia fossilizzata su un solo modulo ma che al contrario possa cambiare a seconda delle partite e dell'avversario.

Per questo ormai da settimane la Vecchia Signora è sulle tracce di Memphis Depay, in uscita dal Barcellona. Il club blaugrana sta attraversando una grave crisi economica ed è costretto a vendere. L'olandese è tra i giocatori con le valigie in mano. Per il momento la Juve, però, non ha ancora trovato un accordo con il giocatore, e al tempo stesso l'ex Lione non ha chiuso la trattativa con il Barca per la buonuscita. L'operazione è quindi delicata ma i bianconeri sembrano fiduciosi.

Al tempo stesso, però, la Juve non vuole restare con le mani in mano e sonda possibili piani B. Il più probabile secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio è Arek Milik. L'ex Napoli gioca attualmente il Marsiglia, squadra che non opporrebbe troppa resistenza in caso di cessione. I bianconeri starebbero pensando ad un prestito, opzione che la squadra francese non gradirebbe. Anche in questo caso, quindi, tante possibili soluzione ma nella pratica un nulla di fatto. Il rebus attaccante in casa Juve continua: Depay? Milik? Seguiranno aggiornamenti, staremo a vedere.