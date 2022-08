Nedved: “Stiamo valutando il mercato, offre tanto”

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato a pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Sampdoria , valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A . Queste le sue parole circa la sfida di Marassi che sta per iniziare tra i blucerchiati e i bianconeri.

" Depay può giocare con Dusan e al suo posto , è in uscita dal Barcellona. Ma può giocare anche esterno, ruolo che ha fatto anche a Barcellona , è uno di quelli che stiamo valutando come è ovvio che sia".

"Il mercato ancora aperto non è un fastidio, è un disturbo per i giocatori perché quelli che sono chiacchierati non sono tranquilli e devono giocare. Sulla loro testa influisce tantissimo e fino a che non è chiuso puo succedere sempre tutto".

"Il mercato durante il Mondiale sarebbe giusto, sarebbe molto meno disturbante per i giocatori. Saranno due campionati diversi, uno fino a novembre, poi due mesi di fermo, e poi un altro. È una preparazione del tutto differente, alcuni giocheranno il Mondiale. Trovare il mix per averli in forma non sarà facile per nessuno".