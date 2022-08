Bojinov: “Vlahovic è ancora giovane, farà tantissimi gol”

Valeri Bojinov, ex attaccante, ha analizzato il rendimento di Dusan Vlahovic, punta dei bianconeri e potenziale capocannoniere.

Valeri Bojinov, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando di Vlahovic. Ecco le sue parole: "I sei mesi finali dello scorso anno sono serviti per ambientarsi in un top club come la Juventus. E' un ragazzo di 22 anni, ancora molto giovane, che aveva già alle spalle la positiva esperienza della Fiorentina. Per me questa sarà la stagione in cui farà tantissimi gol, poi Depay lo stimolerebbe ancor di più. E' importante per Dušan avere un po' di competitività, è senz'altro questa la componente che lo stuzzica maggiormente. E poi: più giocatori forti ci sono, più la Juventus ha chance di vincere. Questo può solo far del bene".

Ancora sull'ex Fiorentina: "Capocannoniere? Me lo auguro, perché se lo meriterebbe. Nessuno può immaginare il suo lavoro fuori e dentro dal campo, il suo obiettivo è di essere sempre al top dal punto di vista mentale e fisico. Dušan non si sente mai arrivato, il che è fondamentale in un club come la Juventus che richiede sempre il 100%. Non è l'unico forte, lo sono tutti, ed è per questo che non deve mai calare la sua attenzione. Messaggio molto spesso con lui, è un ragazzo che ha tanta fame e vuole arrivare ai massimi livelli. Sogna di vincere lo scudetto con la Juventus".

Sullo Scudetto: "L'obiettivo della Juventus è sempre quello di vincere, le squadre vengono costruite non certamente per arrivare seconde e terze. Poi, certo, possono capitare le annate come quelle scorse, ma questa è una squadra che arrivava da nove scudetti di fila e si doveva rinnovare. Anche se non dovessero arrivare Depay o Paredes, la Juve è sempre la favorita in Italia. I giocatori si sentono in debito con i tifosi, ecco perché faranno di tutto per vincere".