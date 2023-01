Atalanta, super vittoria contro lo Spezia: ora testa alla Juve

Super vittoria per l'Atalanta, che batte 5-2 lo Spezia in Coppa Italia. Ora la squadra di Gasperini si prepara a sfidare la Juve

redazionejuvenews

Dopo l'incredibile vittoria per 8-2 contro la Salernitana in Serie A, l'Atalanta continua a macinare gol su gol. La squadra di Gasperini nella partita di Coppa Italia contro lo Spezia ha infatti vinto 5-2 grazie alle reti di Lookman (ancora doppietta), Hateboer, Hojlund e all'autogol di Ampadu. Per la squadra di Gotti, invece, in gol Ekdal e Verde. Ora l'Atalanta si prepara a sfidare la Juve in Serie A, match in programma domenica alle 20:45.

Al termine della partita l'allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini ai microfoni di SportMediaset ha detto: “Stiamo trovando una buona prolificità in attacco, giocando anche bene, ma il rovescio della medaglia è che in fase difensiva oggi sembrasse una partita amichevole a Zingonia, con poca attenzione. Non devi subire gol con questa facilità e disattenzione, è una cosa che non va bene”.

“Abbiamo una buona condizione - ha continuato l'allenatore dell'Atalanta, abbiamo lavorato bene durante la pausa. Siamo ripartiti con buona gamba, ma la differenza la stiamo facendo giocando con migliore qualità tecnica. Abbiamo alzato la qualità del gioco a terra e questo ci porta ad essere più prolifici in attacco e questa è la strada. Poi ci sono altre possibilità, come nella gestione della partita in cui quasi ci fermiamo e diventa rischioso. Globalmente stiamo crescendo”.