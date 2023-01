Atalanta, Gasperini pensa già alla Juve? “No, non farò calcoli”

Salernitana, Spezia e poi Juve: tre partite in sette giorni per l'Atalanta, ma Gasperini è tranquillo: "Concentrati sulla prossima sfida"

redazionejuvenews

Salernitana in Serie A, Spezia in Coppa Italia e infine Juve in campionato: l'Atalanta si prepara a affrontare un piccolo tour de force con tre partite nel giro di una settimana. Per la squadra di Gasperini sembra però impossibile non pensare alla partita di domenica prossima contro i bianconeri.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Salernitana, Gasperini ha detto: "In questo momento sto pensando alla Salernitana e poi allo Spezia, poi penseremo alla Juve. Non farà calcoli sui diffidati, penso solo a domani. Vogliamo tornare a vincere in casa, non è mai facile. C'è una buona classifica, possiamo migliorarla ancora".

Il gioco offensivo del Napoli ha messo in seria difficoltà la difesa della Juve: l'Atalanta punterà a giocare allo stesso modo? "Penso sia complicato fare un paragone, abbiamo fatto un certo percorso su quelle caratteristiche che per molto tempo sono stati vincenti. Adesso sembra che ne abbiamo un po' meno. Globalmente cerchiamo di sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche, la squadra la partita la fa sempre, con Napoli e Inter abbiamo fatto ottime partite. L'Atalanta fa sempre qualcosa in più rispetto all'avversario, ma è normale, nel tempo sono cambiati i giocatori e gli avversari".