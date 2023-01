Juventus-Atalanta: designato l’arbitro per la sfida

L'Aia ha reso note le designazioni arbitrali per l'ultima giornata del girone di andata del campionato italiano di Serie A

La Juventus scenderà in campo domenica sera contro l'Atalanta, nella partita valevole per l'ultima giornata del girone di andata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri giocheranno tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, con l'AIA che ha reso note le designazioniarbitrali per la giornata. La partita contro la squadra di Gasperini sarà arbitrata da Livio Marinelli della sezione di Tivoli, con il fischietto che sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Valeriano, quarto uomo Orsato. Al VAR agirà Massa, AVAR Giua.