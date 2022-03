Juve, quante assenze! Le alternative a disposizione di Allegri

La Juve deve fare i conti con una lunghissima serie di indisponibili: in vista della Sampdoria Allegri studia delle contromisure

redazionejuvenews

Chiesa, Kaio Jorge, McKennie, Zakaria, Alex Sandro, Chiellini, Bonucci, Dybala, De Sciglio e Bernardeschi: contro la Sampdoria Allegri dovrà fare a meno di nove giocatori, otto infortunati e uno squalificato. Una situazione al limite dell'incredibile, che rischia di compromettere il finale di stagione bianconero. Già contro lo Spezia la stanchezza ha cominciato a farsi sentire e in vista del trittico di partite in rapida successione il tutto potrebbe essere ancora più grave. Il reparto più colpito è sicuramente il centrocampo, con Locatelli, Rabiot e Arthur chiamati agli straordinari. Non a caso al termine della partita contro lo Spezia Allegri ha detto: "Lì dovrò inventarmi qualcosa, magari mettere qualcuno mezzala". Quali sono le alternative a disposizione del tecnico bianconero?

L'opzione più semplice, ma anche la più improbabile, sarebbe quella di concedere molto più spazio ai giovani dell'Under23. Serve un centrocampista? C'è Miretti. In Italia, però, i giovani vengono lanciati con il contagocce e Allegri stesso in più occasioni ha fatto capire di non fidarsi troppo dei ragazzi. In un periodo così importante affidarsi a giocatori con poca esperienza non sembra essere la soluzione migliore.

Un'altra possibile alternativa sarebbe un cambio modulo. Il ritorno di Bernardeschi (squalificato contro la Sampdoria) può infatti essere utile per far rifiatare centrocampisti e attaccanti. Il calciatore italiano può infatti giocare come esterno destro al posto di Cuadrado, esterno sinistro al posto di Morata e anche al posto di Rabiot in caso di 4-4-2. Locatelli e Arthur, però, saranno costretti a giocarle tutte. Il ritorno di Zakaria, previsto dopo il termine della pausa nazionali, sarà quindi fondamentale. Ma cosa intendeva Allegri con "mettere qualcuno mezzala"? Il tecnico bianconero ha sempre amato fare esperimenti (Mandzukic esterno) e per questo vedere Cuadrado come centrocampista non sembra una follia. In casa Juventus è emergenza totale: ogni soluzione è lecita purchè funzioni.