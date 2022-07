Juve, altra giornata di arrivi: cori per Bonucci e de Ligt

Giornata di arrivi in casa Juve, con gli ultimi giocatori pronti a fare le visite mediche in vista della prossima stagione

Lunedì 4 luglio in casa Juve ha avuto inizio il pre ritiro in vista dell'inizio della stagione 2022/23. I primissimi giocatori sono arrivati alla Continassa, pronti ad iniziare la preparazione. Molti, però, erano ancora in vacanza dopo aver terminato tardi gli impegni con le rispettive nazionali, ma oggi, domenica 10 luglio, sono tutti attesi al JMedical. Dopo l'arrivo di Chiesa, Zakaria e De Sciglio lunedì, e di Cuadrado e Vlahovic nei giorni successivi, oggi è stato il turno di Alex Sandro, capitan Bonucci, de Ligt e tutti gli altri. Presenti anche i due nuovi acquisti, Pogba e Di Maria.