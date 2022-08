Juve, allenamento in vista del Sassuolo. Domani Allegri in conferenza

La Juve si prepara a sfidare il Sassuolo, primo avversario dei bianconeri della Serie A 2022/23. Domani Allegri parlerà in conferenza stampa

redazionejuvenews

Manca sempre meno all'inizio della prossima Serie A e la Juve si prepara a tornare protagonista. Dopo la delusione della passata stagione, conclusa per la prima volta in 10 anni con zero trofei, la dirigenza bianconera ha deciso di investire con forza sul mercato, regalando a Massimiliano Allegri una squadra più che competitiva. La Vecchia Signora ha salutato Chiellini, De Ligt e Dybala, ma ha dato il benvenuto a giocatori di altissimo livello come Bremer, Pogba, Di Maria e Kostic. In vista della prossima stagione i bianconeri sono senza ombra di dubbio tra i favoriti per la vittoria dello scudetto.

La prima avversaria dei bianconeri sarà il Sassuolo, lunedì 15 agosto alle 20:45. Oggi la Juve è scesa in campo per uno degli ultimi allenamenti. Ecco il resoconto pubblicato sul proprio sito ufficiale: "Ormai ci siamo. L’esordio in campionato della Juve si avvicina, e lunedì sera, all’Allianz Stadium contro il Sassuolo, si comincerà a fare sul serio. Gli ultimi due giorni, oggi e domani, prima della gara vedono nel programma della squadra allenamenti mattutini. Nella giornata di oggi i bianconeri hanno lavorato sullo sviluppo della manovra offensiva, per concludere poi con la partitina. Domani, dopo l’allenamento, alle 13, nella sala conferenze dell'Allianz Stadium, primo appuntamento pre campionato con i giornalisti per Massimiliano Allegri. Diretta, come sempre, su Juventus Tv". (juventus.com)

Domani Allegri si presenterà quindi in conferenza stampa, pronto a rispondere ad alcune domande dei giornalisti e perchè no, a svelare alcune novità di formazione. L'11 che potrebbe scendere in campo contro i neroverdi, infatti, è ancora un mistero. Molto dipenderà dalle condizioni di Kostic, che potrebbe rivelarsi l'ago della bilancia. Se il serbo dovesse essere già pronto, la Juve potrebbe scendere in campo con un 3-5-1-1, con Di Maria alle spalle di Vlahovic. Se invece non dovesse farcela, largo al solito 4-3-3, con Alex Sandro terzino.