Juventus-Sassuolo: focus sui neroverdi

La squadra bianconera esordirà in campionato lunedì sera contro il Sassuolo nella prima partita della nuova Serie A che prenderà oggi il via

La Juventus è pronta a dare il via al suo campionato di Serie A, che la vedrà scendere in campo lunedì sera contro il Sassuolo, in un AllianzStadium tutto esaurito. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato i neroverdi e la loro nuova squadra, concentrandosi sui giocatori da tenere d'occhio e sul mercato che la squadra emiliana ha condotto fino a questo momento.