Juve, buone notizie per Allegri: la sua cavalla Estrosa vince

Dopo il pareggio deludente nel derby con il Torino, è arrivato un successo per Massimiliano Allegri, ma non nel mondo del calcio. Infatti, nell'altra passione del tecnico bianconero, l'ippica, ha trionfato Estrosa, che ha vinto il premio Signorino nell'Ippodromo di Capannelle a Roma. Ecco le parole di Allegri dopo il successo sorprendente della sua cavalla, che ha ribaltato i pronostici: "È stata una grande emozione per me, soprattutto per il fatto che una femmina ha battuto i maschi. Ed è la prima volta. Naturalmente sono molto contento anche per gli allenatori di Estrosa, Cristiana Brivio ed Endo Botti, che stanno facendo un ottimo lavoro".