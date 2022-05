12 anni fa Andrea Agnelli diventava presidente della Juventus

La Juve festeggia Andrea Agnelli, che oggi compie il suo 12 anno alla guida del club bianconero. La testa è già alla prossima stagione

redazionejuvenews

19 maggio 2010, Andrea Agnelli diventa il nuovo presidente della Juventus. 12 anni fa nessuno avrebbe mai potuto immaginare cosa sarebbe successo da lì in avanti. Il nuovo presidente nel giro di pochi anni trasforma completamente la squadra e grazie a due allenatori vincenti come Conte e Allegri riesce ad entrare nella storia, vincendo 9 volte di seguito lo scudetto. La Juve in questi 12 anni è diventata una super potenza del calcio italiano e europeo, anche grazie ad acquisti top come quello di Cristiano Ronaldo.

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha voluto ricordare il suo presidente. Ecco il comunicato: "Fra pochi giorni si concluderà un’altra stagione vissuta sotto la presidenza di Andrea Agnelli, la dodicesima, ma già stiamo pensando alla prossima. Stiamo già pensando alle nuove sfide da vivere, a tornare al più presto al posto che ci compete, e che con Andrea Agnelli come Presidente abbiamo occupato per tanti anni, alzando 9 volte la Coppa dello Scudetto, 5 volte la Coppa Italia e altrettante la Supercoppa Italiana. Perché questa è ed è sempre stata la filosofia di Andrea: la vittoria più bella è la prossima. E la prossima, di vittoria, si conquista solo con quelle che sono le caratteristiche del DNA Juve: passione, dedizione, coraggio, forza di volontà e la grinta di chi non molla mai. Fino Alla Fine". (juventus.com)

Come ogni ciclo vincente che si rispetti anche quello dell'invincibile Juventus sembra giunto al suo capolinea. Quest'anno nonostante il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri i bianconeri termineranno la stagione senza vincere neanche un trofeo. Non succedeva da dieci lunghissimi anni. I grandi cicli iniziano e finiscono, come è giusto che sia. Ora l'obiettivo sarà cominciarne subito uno nuovo, tornando subito a vincere. Per farlo questa estate serviranno acquisti mirati, utili a far tornare la squadra grande. Nel DNA della Juve c'è la vittoria: quest'anno è andata male, ma è solo questione di tempo.