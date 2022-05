Juve, l’addio di Chiellini: cronistoria della carriera da capitano

Chiellini si prepara a dire addio alla Juve e il club bianconero ha deciso di rendergli omaggio ricordando la sua carriera da capitano

"«Mi ha fatto molto piacere nelle ultime stagioni giocare al fianco di capitani come Del Piero e Buffon , ora spero di dimostrarmi alla loro all’altezza »: dopo averla indossata in occasioni episodiche, Chiellini prende la fascia a partire dal 2018, quando diventa il giocatore con più presenze nella rosa bianconera.

Il campionato 2019-20 inizia a Parma. Giorgio ci mette 21 minuti per mettere la propria firma con il gol che decide la partita. Una deviazione in area di rigore, da giocatore esperto che sa cogliere l'attimo. Un'ottima partenza per una stagione che verrà invece bloccata da un lungo infortunio, che priverà la squadra dell'apporto del suo capitano per molto tempo.