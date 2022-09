Juve, da Cuadrado fino Di Maria: 5 rinnovi in bilico

Con la vittoria dell'Italia sull'Ungheria sta per concludersi la pausa nazionali. Domenica alle 20.45 la Juve tornerà in campo in Serie A , pronta a sfidare il Bologna di Thiago Motta. Per i bianconeri servirà assolutamente una vittoria, utile a risollevare le sorti di una stagione cominciata con molte difficoltà. Nel frattempo la dirigenza della Vecchia Signora ha già cominciato a pensare ai rinnovi di contratto: 5 giocatori sono in bilico.

Iniziamo dal caso più semplice, quello di Pinsoglio. Il terzo portiere della Juve dovrebbe essere riconfermato, utile per la lista Uefa, ma il rinnovo dovrebbe avvenire a cifre più basse di quelle attuali. Uomo spogliatoio, Pinso non si tocca. Al contrario, ben più complessa è la situazione legata a Angel Di Maria. Arrivato a Torino pochi mesi fa, l'argentino a fine stagione si prepara a lasciare l'Italia. Il giocatore in estate era stato chiaro: "Voglio giocare un ultimo anno in Europa, poi tornerà in Sud America". La Juve proverà a convincerlo a restare ancora, ma non sarà facile.