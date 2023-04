Juve, 31a giornata: gli impegni delle ‘altre’ in corsa Champions

I giallorossi – in gran forma con 3 successi su 3 in campionato- sono reduci dall’importante successo di domenica scorsa per 3-0 contro l’Udinese. Gli uomini di Mourinho -dopo la qualificazione in semifinale di Europa League- si trovano a 56 punti, ovvero a -3 dai bianconeri che giochernano un giorno prima. La Lazio di Sarri invece -seconda in classifica a quota 61 con due punti di vantaggio sulla Juve-scenderà in campo tra poche ore all’Olimpico per affrontare il Toro di Juric, reduce dall’1-1 casalingo contro la Salernitana.