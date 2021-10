Juric: “Belotti non rinnoverà”. Sul giocatore anche la Juve

Il tecnico ha parlato

redazionejuvenews

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha lanciato una bomba di mercato su Andrea Belotti a cui è interessata anche la Juventus. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera con il Milan: "Belotti? Il suo recupero procede gradualmente, bisogna stare attenti. Non andrà via a gennaio e non firmerà, poi a fine stagione vedremo cosa fare. Mi auguro che faccia una grande stagione, poi ci guarderemo negli occhi e decideremo sul da farsi. Farà il suo anno spero benissimo e poi si vedrà.

Milan? Una squadra super completa, ha tanti giocatori moderni con le caratteristiche giuste. Stanno indovinando sempre chi prendere nel mercato ed è una squadra simile al Napoli anche se è un po' più fresca: possono fare gol da qualunque parte, sono pericolosi in contropiede soprattutto. Non devo fare riposare qualcuno, faccio scelte tecniche senza pensare alla prossima partita, vediamo chi ha recuperato e chi no. Ansaldi si è fatto male sul primo gol, Praet devo valutarlo oggi in allenamento e poi si vedrà il da farsi. Arriva da due anni in cui ha giocato poco, deve sempre recuperare. Spero che trovi la forma giusta, che non abbia più problemi fisici. Oggi facciamo allenamento, se sta bene decideremo se schierarlo o meno.

Pobega è tuttocampista, riesce a fare bene la fase difensiva, ha grandissima forza negli inserimenti senza palla. Crescerà tanto quest’anno, impara molto velocemente. Deve crescere tecnicamente nella trasmissione della palla. Sanabria oscura Belotti? Io penso che in tutte le squadre in Italia ci siano due attaccanti forti. Anche il Genoa ha Destro e Caicedo ma anche le altre squadre hanno 2 attaccanti buoni. Però non cambia niente. Non credo che il Gallo pecchi in qualcosa nella gestione della palla, anzi l’altro giorno mi è sembrato facesse bene spalle alla porta, così come Sanabria. Sono entrambi due calciatori bravi".