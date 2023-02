Jarosz: “La Juventus è un club trainante in Italia, sul -15…”

Olivier Jarosz, ex mebro ECA, ha detto la sua sulla Juventus, parlando a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "La Juve presenterà ricorso al Collegio di Garanzia contro il -15, un’altra penalizzazione aggraverebbe ulteriormente la situazione. I giocatori hanno reagito sul campo, ma è un brutto colpo per società, tifosi e dipendenti Juventus. E nel complesso anche per il calcio italiano, perché la Juve è un club trainante in Italia. Credo che per la Juve ora sia meglio abbandonare la mentalità dell’ottenere sempre quello che si vuole ad ogni costo, e approfittare del momento per trovare una nuova strada, con creatività, per farsi seguire dagli altri.