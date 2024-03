Italia U21, domani la sfida decisiva con la Turchia: c’è Miretti

Il sito ufficiale della FIGCha pubblicato una nota sull'U21, rappresentata anche da alcuni giocatori della Juve. Ecco il comunicato: "Dal New Jersey all'Emilia Romagna, da Harrison a Ferrara, dalla Nazionale A all'Under 21. Ci sarà anche il Ct Luciano Spalletti sulle tribune del 'Paolo Mazza' per osservare i giovani guidati da Carmine Nunziata, pronti a scendere in campo martedì alle 18.15 contro la Turchia (diretta Rai 2). L'obiettivo di squadra è quello di dare continuità al successo di venerdì contro la Lettonia e di conservare quindi il primato nel Gruppo A; quello individuale, ma che si riflette ovviamente in quello collettivo, è quello di mettersi in mostra davanti a Spalletti, reduce dalla doppia amichevole negli Stati Uniti. Nunziata, che ha recuperato Miretti, Ruggeri e Volpato (tutti in non perfette condizioni fisiche), si aspetta una partita diversa da quella di Cesena".