Calamai: “Sorpreso in negativo dal Chiesa della Nazionale”

Luca Calamai, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio sul rendimento di Federico Chiesa con la maglia azzurra nelle due partite amichevoli: "Il gioco di Spalletti si comincia a vedere, anche se questa squadra ha grossi problemi in attacco. Un pensiero su Chiesa? Francamente in azzurro mi ha sorpreso negativamente, spero che quando inizierà la rassegna continentale stia meglio. La querelle tra Juan Jesus ed Acerbi? Non c'è molto cui girare attorno, penso che se c'è la prova delle sue colpe, al giocatore vada inflitta una pena esemplare e ovviamente l'esclusione dalla Nazionale".