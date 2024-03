Juve, flop Weah: il futuro dell’americano dipende dal modulo

Deludente alla Juve, decisivo in nazionale: il futuro di Weah dipenderà anche dal modulo dei bianconeri per la prossima stagione

Timothy Weah è stato l'unico vero acquisto del mercato estivo della Juve. L'americano sarebbe dovuto essere il titolare della fascia destra bianconera, il sostituto naturale di Juan Cuadrado. Le cose però non sono andate come previsto. Weah non ha mai lasciato il segno e Cambiaso gli ha soffiato il posto. Ora il suo futuro sembra tutt'altro che scontato. Molto potrebbe dipendere dal modulo che la Vecchia Signora deciderà di usare la prossima stagione. Se i bianconeri dovessero passare a un 4-3-3, allora Weah potrebbe anche rimanere. Negli USA, infatti, Tim riesce a essere molto più decisivo, decisamente più a suo agio come ala che come esterno a tutto campo.