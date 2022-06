Bucchioni: “Mancini doveva andarsene, la squadra non crede più in lui”

Enzo Bucchioni, giornalista, ha analizzato il momento delicato della Nazionale italiana, parlando anche di Mancini.

Enzo Bucchioni, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando della Nazionale italiana. Ecco le sue parole: "11 mesi fa abbiamo vinto l'Europeo ma la situazione era la stessa di oggi. Oggi non esiste più nulla. La sconfitta di ieri mi preoccupa oltre il risultato. Mi preoccupa il ko più di quello della Macedonia. Lì c'erano delle giustificazioni, ieri sera no. C'erano motivazioni a mille e dovevano darti una carica. La squadra di prima è sparita, quindi vale ancora la pena continuare con questo ct? Stimo moltissimo Mancini, ma ora non si può più pensare che possa rimettere tutto a posto. Credo che doveva andarsene, doveva essere lui il primo a capire che il ciclo era finito. Ma qui c'entra la politica. Se si fosse dimesso, sarebbe dovuto andare via anche il presidente federale. La squadra non crede più in Mancini. Qual è il progetto tecnico ora? Dobbiamo cambiare tecnico e trovarne uno che ricostruisca un gruppo come fece a suo tempo Mancini".