Bonucci: “Questa sera dovrà essere la nostra partita. Rigorista? Vedremo”

In vista del match contro l'Irlanda del Nord, il difensore della Juve e della nazionale italiana è intervenuto in conferenza stampa

Dopo il pareggio contro la Svizzera, questa sera l'Italia scenderà in campo contro l'Irlanda del Nord, in un match da dentro o fuori. La squadra di Roberto Mancini è, infatti, prima a parimerito con la Svizzera e si gioca la qualificazione ai mondiali in Qatar 2022. Per passare il turno gli Azzurri dovranno fare almeno gli stessi punti della squadra elvetica, per poi poter contare sulla differenza reti, che vede l'Italia avanti di due gol. Intervenuto ieri in conferenza stampa, il difensore della Juventus e capitano azzurro Leonardo Bonucci ha affermato: "Dovrà essere la nostra partita, non soltanto la mia. Dobbiamo tirare fuori le qualità che abbiamo sempre dimostrato di avere nei momenti di difficoltà. Credo che domani la squadra farà una grande gara, perché la vogliamo tutti. Io dovrò solo essere me stesso come sempre, vogliamo portare a casa un risultato importante".