Ita Airways, c’è un aereo anche per Alessandro Del Piero

La compagnia aerea italiana ha inaugurato i nuovi airbus dedicati ai grandi sportivi italiani. Tra questi anche l'ex capitano della Juventus.

Ma sono tanti i personaggi importanti, veri e propri simboli dell'Italia nel mondo. Sportivi di prestigio come Bebe Vio , Simone Barlaam , Filippo Ganna , Elisa Balsamo , Gregorio Paltrinieri , Federica Pellegrini , Alberto Tomba , Gustavo Thoeni , Valentino Rossi , Marco Simoncelli , Francesca Schiavone , Flavia Pennetta , Sara Simeoni , Dino Meneghin , Tazio Nuvolari , Adriano Panatta , Andrea Lucchetta , Deborah Compagnoni , Novella Calligaris , Carmine e Giuseppe Abbagnale , Fausto Coppi , Gino Bartali , Giacomo Agostini e Pietro Mennea . Nomi che solo ad elencarli fanno venire i brividi, perché hanno scritto o stanno ancora scrivendo, in qualche caso, la storia dello sport non solo italiano, ma mondiale.

Personaggi che evocano grandi vittorie, grandi momenti d'orgoglio per un intera nazione. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha spiegato: "Questa iniziativa esprime il sentimento di profonda riconoscenza nei confronti di quello che hanno fatto questi campioni". E dello stesso avviso è stata anche Valentina Vezzali, a sua volta leggenda dello sport italiano e attuale sottosegretaria allo sport: "Questo gesto è qualcosa che rende ancora più stretto il rapporto fra il Tricolore e l'Azzurro". E allora sarà ancora più bello vedere questi aerei volare in cielo, ricordando i trionfi per cui intere generazioni hanno alzato le braccia nella stessa direzione. Per ricordare al mondo quanto noi italiani sappiamo andare in alto.