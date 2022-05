Inzaghi: “Perisic è un giocatore importante per l’Inter. Sul rinnovo…”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato del futuro di Ivan Perisic, calciatore nel mirino della Juventus.

redazionejuvenews

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, parlando anche del futuro di Ivan Perisic, centrocampista del club nerazzurro, molto vicino alla Juventusnegli ultimi giorni, visto che il contratto del croato scade a giugno 2022. Ecco le sue parole sull'ex Bayern Monaco: "Penso che sia andato oltre, finché non alleni un giocatore non ti puoi rendere conto. Perisic, da avversario, è sempre stato un osservato speciale. Ha fatto una stagione straordinaria, penso che si sia superato. Ci sarà un incontro con la società, spero ci sia una fumata bianca. È un giocatore importante per l'Inter che verrà. Ivan ha fatto una stagione straordinaria, prossima settimana con la società faremo un meeting per gli obiettivi e la crescita della squadra. C'è un rapporto grande, aperto e faremo il punto su tutto".

Sulla stagione della Beneamata: "I voti dateli voi, io posso dire che gli obiettivi sono stati raggiunti, pur in un anno non semplice. Siamo stati bravi a vincere due coppe e a giocarsi all'ultimo il titolo. Il campionato può riservare sempre qualcosa, non dipende tutto da noi, io penso solo alla Sampdoria. Con grandissima serenità, con i ragazzi e in famiglia. La squadra ha fatto una grandissima annata e sono molto contento. Sarebbe straordinario vincere anche lo scudetto, ma abbiamo dato tutto e sappiamo di aver dato soddisfazioni al nostro pubblico".

Sulle critiche e il paragone con Conte: "Con Antonio ho un ottimo rapporto, c'è stima reciproca. Normali i paragoni, ma non ho mai dato nessun peso. La società è sempre stata con me fin dal primo giorno. Sarà comunque stata un'annata soddisfacente per il nostro lavoro. Gli allenatori sono sempre sotto scetticismo, noi sapevamo come stavano le cose e le richieste della società. Strada facendo poi ci siamo resi conti che stavamo andando al di là delle aspettative. La squadra è carica e concentrata".