Inzaghi: “La Juventus ha due squadre e lancia giovani. Bastoni in dubbio”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Lukaku? La giochiamo senza lui, senza D'Ambrosio, con Bastoni che è da valutare perché stanotte ha avuto la febbre e non si è potuto allenare oggi. Valutiamo se portarlo già da stasera o da domani, un allenatore vorrebbe avere a sua disposizione tutte le frecce. Per quanto riguarda Lukaku, la prossima settimana farà un esame, però penso di non avere speranze per l'ultima partita. Dispiace per il ragazzo, in questi 60 giorni ha lavorato tantissimo per esserci e purtroppo in questo momento non abbiamo potuto utilizzarlo, in Champions non l'abbiamo avuto e lo aspetteremo".