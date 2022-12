Juve, ancora intercettazioni: Agnelli, Arrivabene, Cherubini…

In queste ore i vari organi di stampa stanno pubblicando gli estratti delle intercettazioni dei dirigenti della Juventus, nell'ambito dell'inchiesta Prisma. Eccone alcuni, pubblicati da La Gazzetta dello Sport. Il 3 settembre 2021 Andrea Agnelli parlava così con l'AD Arrivabene, riguardo ai conti del club: "Non era solo il Covid e questo lo sappiamo bene. Dall’altro abbiamo ingolfato una macchina con ammortamenti e soprattutto la m… perché è tutta la m... che sta sotto che non si può dire".