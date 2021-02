Inter-Juve è già iniziata: Milano tappezzata di poster “No gobbi”

TORINO – La Juventus è pronta questa sera a scendere in campo contro l’Inter per la sfida valida per la semifinale di andata della Coppa Italia. I bianconeri torneranno a San Siro a giocare contro gli uomini di Antonio Conte dopo la partita di campionato, che qualche settimana fa ha visto la Juventus perdere per 2-0 proprio contro i nerazzurri, l’unica partita di un gennaio altrimenti caratterizzato da sole vittorie.

I bianconeri arrivano alla sfida caricati dalle vittorie consecutive ottenute tra campionato e Coppa Italia, con in mezzo la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Napoli in finale. Questa sera per Madama inizia un mese di febbraio molto impegnativo, che vedrà gli uomini di Andrea Pirlo scendere in campo ogni tre giorni fino alla fine del mese: Inter, Roma, ancora Inter, Napoli, Porto, Crotone e Verona, con la sfida di Champions League di andata contro i Dragoes che arriverà dopo quattro sfide molto impegnative.

La Juventus spera di iniziare al meglio il mese a partire dalla partita di questa sera, che in città sembra già essere iniziata. Se i 22 in campo questa sera si sfideranno in un San Siro deserto, come siamo abituati in questo periodo a vedere, in città la sfida già è iniziata, alimentata ancora di più dalla posizione delle due squadre in classifica, che sono tornate a combattere per i primi posti. I supporter nerazzurri infatti hanno deciso di accendere la sfida di questa sera al di fuori delle mura dello stadio e per tutta la città, che è stata tappezzata di poster rappresentanti una zebra in un mirino con su scritto “Milano, No gobbi”, un chiaro riferimento alla partita di questa sera, con lo stesso Juventus Store di Milano che è stato colpito dai tifosi ineristi.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<