Inter-Juve, Allegri batte Inzaghi dentro e fuori dal campo

La sfida tra Inter e Juve non è mai una partita come le altre, ma una sfida così sentita da essere derby anche se le due squadre non sono della stessa città. Un match sentito e spesso decisivo, che questa volta grazie alla rete di Kostic è stato vinto dalla Vecchia Signora. Ma quella tra nerazzurri e bianconeri è stata anche la sfida a distanza tra Inzaghi e Allegri , con l'allenatore della Juve che ha vinto su tutti i fronti.

Al termine del match, infatti, Inzaghi non ha fatto altro che lamentarsi degli errori arbitrali, senza ammettere le difficoltà oggettive della sua squadra. "C'è grandissima amarezza per una sconfitta avvenuta in questo modo. Dopo Monza ci eravamo promessi di non parlare più e stasera è successo altrettanto. Quello che è successo è inaccettabile, è una mancanza di rispetto. Mi è difficile parlare della partita", ha detto il tecnico nerazzurro. Al contrario Allegri ha voluto evitare inutili discorsi: "Non mi fate arrabbiare, le decisioni dell'arbitro vanno accettate, nel bene e nel male. Non era facile arbitrare una partita come questa. Meno si parla degli arbitri e più li aiutiamo". Gioco e classe: Allegri-Inzaghi 2-0.