Insulti social contro Pirlo e il figlio: “Dovete morire”

Lo sfogo del figlio del tecnico bianconero

La Juventus ha pareggiato ieri contro la Fiorentina per 1-1 complicando la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. In caso di vittoria del Napoli questa sera infatti, i bianconeri si ritroverebbero al quinto posto in classifica, rendendo ancora più complicata la strada per la qualificazione alla coppa. Un'annata difficile per la squadra di Andrea Pirlo , con il tecnico finito nel mirino di alcuni tifosi, che sulla rete hanno superato i limiti della critica, bersagliano il tecnico e il figlio con insulti e messaggi che questa volta hanno però superato il limite.

Il figlio del tecnico bianconero infatti ha pubblicato sul suo account Instagram uno dei tanti messaggi di cui è vittima in questi giorni: molti dei tifosi, o pseudo tali, stanno infatti sommergendo di insulti il ragazzo e il padre, reo della difficile annata bianconera. Una situazione non più sostenibile che il ragazzo ha denunciato sui social: "Io non sono una persona che giudica, non mi piace farlo, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole, sono io il primo a farlo e non vorrei mai che qualcuno mi togliesse la libertà di parola. I miei genitori mi hanno insegnato ad avere idee e soprattutto ad ascoltare quelle degli altri, ma credo che a tutto ciò ci sia un limite e già da tempo questo limite è stato superato. Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo genere (qui vi mostro l'ultimo ricevuto poco fa) non perché io faccia qualcosa in particolare, ma solo perché sono il figlio di un allenatore, che probabilmente, come è giusto che sia, può non piacere. Questa sarebbe la mia "colpa" e la motivazione per la quale ogni giorno mi arrivano messaggi di augurata morte e insulti vari. Vorrei chiedervi di mettervi per un solo secondo nei miei panni e chiedervi come vi sentireste".