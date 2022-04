Juve, brutte notizie dalla Scozia: infortunio per Ramsey

Il centrocampista gallese, che a gennaio si è trasferito in prestito ai Rangers, ha avuto un problema fisico. Il suo riscatto si allontana.

redazionejuvenews

Dalla Scozia arrivano brutte notizie per la Juventus. Nel corso del derby di Glasgow fra Celtic e Rangers, valido per la semifinale di Scottish Cup, Aaron Ramsey si è fermato per infortunio. Nei minuti finali del primo infatti il centrocampista gallese ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo. L'ex Arsenal è già al secondo infortunio con la maglia dei Rangers, dopo quello che lo ha tenuto fuori da metà febbraio a quasi metà marzo. Il giocatore si è trasferito in Scozia in prestito proprio nell'ultimo giorno di mercato e sperava fosse la sua occasione per rilanciarsi, visto che alla Juve per lui non c'era più spazio.

E la sua esperienza sembrava effettivamente essere iniziata con un altro piglio. Ramsey infatti ha collezionato 2 gol e 1 assist in 10 presenze (5 in campionato, 2 in Europa League e 3 in Coppa). Ma questo secondo problema fisico lo ha frenato ancora una volta. La fortuna, del resto, da questo punto di vista non lo ha mai accompagnato nella sua carriera. A questo punto le possibilità che i Rangers lo riscattano sono pari a zero. A fine stagione quindi il giocatore tornerà alla Juventus e la società dovrà trovare una soluzione per lui.

Il club bianconero sperava di poterlo cedere alla squadra di Glasgow, a cui lo aveva dato in prestito pagandone una parte cospicua dell'ingaggio. Un ingaggio pesante, tra i più alti tra quelli della rosa bianconera e che non ne rispecchia il rendimento né l'affidabilità fisica. Il gallese ha un contratto con la Juve fino al 2023. L'intenzione della dirigenza, vista questa sfortunata evoluzione della vicenda, è quella di provare a risolvere consensualmente il contratto, dando a Ramsey una buonuscita, da concordare col suo entourage. In caso non si dovesse trovare un accordo, il giocatore percepirà il lauto ingaggio, ma senza vedere il campo, perché è fuori dal progetto bianconero.