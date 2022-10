Chiesa scalda i motori, Milik punta il Milan. Si ferma De Sciglio

Messa in arricchivo la vittoria ottenuta in Champions League contro l Maccabi, la Juventus si appresta a tornare in campo in campionato

La Juventus ha vinto ieri sera la terza partita della fase a gironi della ChampionsLeague. I bianconeri si sono imposti per 3-1 contro il MaccabiHaifa, vincendo la prima partita della fase a gironi e tenendo accese le flebili speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Una prestazione convincente, che ha lasciato la Vecchia Signora con l'umore positivo, necessario per la prossima sfida, in programma sabato pomeriggio a SanSiro contro il Milan, sconfitto in Champions League ieri sera dal Chelsea per 3-0.

Per la partita di sabato Allegri dovrà ancora fare a meno dei suoi tre uomini chiave: Pogba continua il suo percorso riabilitativo, che potrebbe riportarlo a vedere il campo verso la metà del prossimo mese, mentre per quanto riguarda Chiesa, il giocatore ha iniziato ad allenarsi, seppur parzialmente, con la squadra, e sta spingendo sempre di più giorno per giorno, per tornare a disposizione il più presto possibile. Oltre a loro sarà assente anche DiMaria, che sconterà la seconda giornata di squalifica comminatagli dopo l'espulsione contro il Monza.

Se Allegri dovrà fare a meno di questi tre, dall'altro lato dovrebbe ritrovare Arek Milik, risparmiato nella partita di ieri sera, e pronto per la trasferta di San Siro. Il polacco è stato colpito da un affaticamento muscolare, e ieri sera non è stato rischiato proprio in vista del big match di sabato. Un rientro importante quindi, al quale però corrisponde un'altra defezione: Mattia De Sciglio ha riscontrato ieri un problema muscolare alla coscia destra, che verrà valutato nelle prossime ore, ma difficilmente il terzino sarà a disposizione per sabato.